Scontro auto – moto a Luzzara, una vittima

Un motociclista di 26 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in serata in via Carboni a Luzzara, all’altezza del ristorante S. Valentino. Per cause in corso di accertamento, la moto della vittima è venuta a collisione con una autovettura Nissan Juke. La conducente dell’auto, rimasta intrappolata nell’abitacolo, è stata liberata dai Vigili del fuoco intervenuti con una squadra di Guastalla e volontari di Luzzara. Le sue condizioni non sono gravi.