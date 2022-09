Formigine: incremento di risorse per le politiche giovanili

La Giunta comunale di Formigine ha deciso di stanziare ulteriori 18mila euro per le politiche giovanili. Lo stanziamento, reso possibile grazie a fondi regionali, viene utilizzato per realtà associative in costante contatto con i ragazzi del territorio ma soprattutto per potenziare il progetto dell’educativa di strada.

Si tratta di un percorso volto alla realizzazione di azioni e attività nei luoghi di aggregazione e di divertimento dei giovani (parchi, bar e locali, piazze…). Gli educatori di strada possono ascoltare i bisogni, dare informazioni sui servizi per i giovani e sulla prevenzione, avviare percorsi per incentivare la partecipazione e il protagonismo, realizzando insieme iniziative: concerti, sport, feste, laboratori e altro.