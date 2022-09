Martedì 13 settembre divieti di sosta in piazza Dante a Modena

Martedì 13 settembre in piazza Dante a Modena, di fronte alla stazione ferroviaria, dalle 6 alle 18 non sarà possibile parcheggiare in diversi degli stalli di sosta a pagamento e anche l’area taxi sarà spostata in una zona più laterale.

Il provvedimento, assunto su indicazione della Questura, è necessario per garantire lo svolgimento in sicurezza di attività previste nell’area della stazione ferroviaria. La circolazione nella piazza non sarà vietata. Si suggerisce comunque l’utilizzo dei parcheggi di Porta Nord.