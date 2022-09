Anche a Bologna ‘Make Sense Campaign’, la Campagna europea di sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori testa-collo

Anche l’Azienda Usl di Bologna in campo per la X edizione di Make Sense Campaign, campagna europea di sensibilizzazione alla diagnosi precoce dei tumori testa-collo.

Dal 19 al 23 settembre, infatti, la Chirurgia Maxillo Facciale insieme alle Otorinolaringoiatrie del Bellaria e del Maggiore, mettono a disposizione visite preventive gratuite, in 3 ospedali e 1 Casa della Salute.

Dal 19 al 23 settembre, all’Ospedale Maggiore, visite otorinolaringoiatria disponibili su prenotazione al sito www.aiocc.it

Visite maxillo facciali e otorinolaringoiatria, disponibili ad accesso diretto

19 settembre, dalle 15 alle 17, Ospedale Bellaria ambulatorio maxillo facciale 4 padiglione D primo piano

19 settembre, dalle 15 alle 17, Ospedale Bellaria, padiglione C ambulatorio C2 otorinolaringoiatria

20 settembre, dalle 12 alle 14, Ospedale Porretta ambulatorio maxillo facciale

21 settembre, dalle 15 alle 17, Ospedale Bellaria ambulatorio maxillo facciale 4 padiglione D primo piano

21 settembre, dalle 15 alle 17, Ospedale Bellaria, padiglione C ambulatorio C2 otorinolaringoiatria

22 settembre, dalle 12 alle 14 Ospedale Maggiore ambulatorio maxillo facciale L 32

23 settembre, dalle 9 alle 13, Casa della Salute Casalecchio, ambulatorio odontoiatria.

Il carcinoma della testa e del collo è il settimo tumore più comune in Europa, con un’incidenza di circa la metà rispetto al cancro del polmone, ma di due volte superiore a quello del collo dell’utero. Solo in Italia, nel 2020, 9.900 persone hanno ricevuto una diagnosi di tumore testa-collo e 4.100 non sono sopravvissute alla malattia (fonte “I numeri del cancro 2021”, AIOM).