Busta sospetta a giudice, Vigili del fuoco e scientifica in tribunale a Bologna

Busta sospetta a giudice, Vigili del fuoco e scientifica in tribunale a...

E’ durato un paio d’ore questo pomeriggio l’intervento di bonifica in via D’Azeglio a Bologna dopo che una busta con polvere sospetta è arrivata in tribunale, diretta ad un giudice della sezione penale. La raccomandata è stata aperta dallo stesso giudice il quale si è accorto che perdeva polvere bianca.

Nell’ufficio, che si trova al primo piano, sono intervenuti i carabinieri della Scientifica e i vigili del fuoco. Presenti anche artificieri e ambulanza del 118. Gli esperti hanno escluso rischi chimici e radioattivi. La missiva è stata sigillata e sottoposta agli esami dell’Arpae per scartare anche rischi batteriologici. Il polo è rimasto regolarmente aperto. Giudice e collaboratori sono stati posti in isolamento precauzionale.