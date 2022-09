Gli auguri dell’Arcivescovo per l’inizio dell’Anno scolastico: «Saper guardare al futuro con speranza»

L’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi con un videomessaggio ha rivolto gli auguri per l’inizio del nuovo Anno scolastico (www.chiesadibologna.it).

«Abbiamo bisogno – ha affermato in un passaggio rivolgendosi in modo particolare agli studenti – di guardare al futuro nonostante il mondo nel quale viviamo ci preoccupi per la presenza di tanta ignoranza e pregiudizio, e perché segnato dalla violenza e dalla guerra. Tutto ciò è il contrario dell’educazione. Alcuni di voi hanno conosciuto i ragazzi dell’Ucraina che sono venuti nei mesi scorsi. Li avete accolti con tanta gioia loro e con tanta consapevolezza vostra. Nel loro Paese, purtroppo, molti non potranno andare a scuola, anche per questo dobbiamo realizzare un mondo dove la conoscenza dell’altro non serva per distruggere ma per costruire. Ciò che vi auguro è la speranza. Essa si manifesta anche nella scuola che, nonostante sia a volte faticosa, resta un’avventura straordinaria e ci aiuta a comprendere la vita. In questo c’è per me, da credente, un grande maestro, Gesù, che ci insegna a voler bene al prossimo: è questa la materia più bella e che rende belle anche le altre. Lui vi starà vicino e vi aiuterà sempre a guardare con speranza al futuro».

Venerdì 16 settembre alle ore 18.00 nella parrocchia di Sant’Antonio di Savena (via Massarenti, 59), in occasione del 20° anniversario della fondazione de “L’Albero di Cirene” l’Arcivescovo interverrà all’incontro “La cura dell’altro” insieme a Marco Tarquinio, Direttore di “Avvenire”, don Virginio Colmegna, Presidente della Casa della Carità di Milano, Sefaf Siid Negash Idris, Consigliere comunale di Bologna, Caterina Brina, Responsabile della Zona Emilia-Romagna della Comunità “Papa Giovanni XXIII”, e a Mons. Mario Zacchini, parroco di Sant’Antonio di Savena.

Sabato 17 alle ore 15.30 nell’Aula Magna del Seminario arcivescovile (piazzale Bacchelli, 4) il Card. Zuppi interverrà all’Assemblea diocesana dell’Azione Cattolica e alle ore 21.00 nella chiesa di San Ruffillo (via Toscana, 146) accoglierà, assieme al parroco, la restituzione di un dipinto recentemente recuperato dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale.

Lunedì 19 alle ore 18.30 l’Arcivescovo interverrà in collegamento streaming all’incontro preparatorio del Festival Francescano “Aaa fiducia cercasi. Orizzonti futuri tra timore e speranza”, e alle ore 20.45 nel cinema-teatro “Bristol” (via Toscana, 146) parteciperà all’incontro “Per un mondo del lavoro protagonista di progresso umano e sociale” in occasione del 50° anniversario della fondazione del Movimento Cristiano Lavoratori.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid.

