Uno spazio S.P.E.C.I.A.L.E. per attività ludico educative in Piazza dei Colori a Bologna

Uno spazio S.P.E.C.I.A.L.E. per attività ludico educative in Piazza dei Colori a...

Il nuovo spazio S.P.E.C.I.A.L.E., acronimo di Spazio Polivalente E Culturale Integrato per Attività Ludico Educative, gestito da Compagnia LegÀmi e Circo Sotto Sopra dell’Associazione APS Artelego, verrà inaugurato ufficialmente venerdì 16 settembre 2022 all’interno della seconda giornata del festival Fuori dagli Sche(r)mi, rassegna di appuntamenti teatrali e di spettacolo pensata per i residenti, nonché appassionati e curiosi di attività circensi, spettacoli e performance dal vivo.

Lo spazio, di proprietà comunale, è situato in Piazza dei Colori 27 a/b ed è stato assegnato grazie al progetto INCREDIBOL! che da anni lavora per lo sviluppo dell’imprenditoria culturale e creativa attraverso azioni diversificate, in particolare in quest’area dove il Comune di Bologna è impegnato da tempo in un processo di rigenerazione urbana a base culturale e creativa.

Artelego si aggiunge infatti alla lista di startup e soggetti del terzo settore che ha trovato sede nella piazza del quartiere San Donato-San Vitale: Teatro Ebasko, Box Office Emilia-Romagna, Mushroom Sound, Zero51 Audiolab, SUMS Architects, Teatrino a 2 pollici e Manoteca.

S.P.E.C.I.A.L.E. aprirà ufficialmente domani venerdì 16 settembre alle 17.30 con la mostra fotografica Costruire Legàmi di Michela Sartini e un breve saluto della presidente di APS Artelego, Mariagrazia Bazzicalupo, seguito da un momento di convivio offerto ai presenti.

A seguire, una Parata a cura di Centro Anarchie di Teatro Ebasko, con trampolieri e musica per accogliere il pubblico del festival e accompagnarlo al Giardino Madri Costituenti, luogo del primo spettacolo della serata dal titolo Circe, che inizierà alle 18:30.

S.P.E.C.I.A.L.E. è un luogo di ricerca, sperimentazione e azioni culturali, aperto a tutti e per tutti: una sala intima e accogliente di 40mq per costruire spettacoli, laboratori e percorsi per la cittadinanza.

Lo spazio, che è stato riqualificato dall’associazione APS Artelego durante il 2022 attraverso piccoli lavori di adeguamento, primi laboratori e residenze pilota, inaugura ufficialmente per accogliere nuove proposte in stretta collaborazione con la rete del territorio del Tavolo di progettazione Partecipata Croce del Biacco. In programma mostre, laboratori artistici dedicati alle adolescenti, laboratori artistico-artigianali per bambini.

La stagione 2022-23 sarà ricca di iniziative, tra cui l’innovativo percorso CiAU!, dedicato all’utilizzo delle arti circensi per il sostegno al benessere di bambini con disturbi dello spettro autistico.

Questo nuovo spazio apre inedite possibilità per il territorio e per il suo sviluppo, offrendo sempre più attività di qualità, in grado di accogliere ospiti esterni e promuovere lo scambio artistico e culturale.

S.P.E.C.I.A.L.E. rappresenta una nuova opportunità per Piazza dei Colori che è un luogo ad altissimo potenziale sociale, artistico e interculturale. In una delle piazze pedonali più grandi di Bologna, dove i bambini possono giocare per strada come una volta, convivono infatti culture diverse e sono numerose le associazioni e gli enti che da anni si occupano del benessere della popolazione.

Tra queste APS Artelego e i suoi contenitori progettuali Circo Sotto Sopra e Compagnia LegÀmi hanno sede in Piazza dei Colori dal 2019, qui insieme alle altre associazioni presenti e alla popolazione lavorano quotidianamente in rete alla costruzione di nuove visioni del territorio, elaborando proposte artistiche ed educative.