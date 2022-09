Inzaghi “Udinese in salute, l’approccio sarà determinante”

MILANO (ITALPRESS) – “Arriviamo da due vittorie consecutive ma sappiamo che giocando ogni tre giorni non è semplice, ora andiamo a Udine per una partita molto impegnativa contro una squadra che sta molto bene”. Non ha dubbi, Simone Inzaghi: alla Dacia Arena, per l’Inter vincente in Champions contro il Plzen, non sarà un gioco da ragazzi sfidare l’Udinese di Sottil, che sullo stesso campo ha già messo al tappeto la Roma. Il mister nerazzurro ha provato diverse soluzioni e la squadra ha sempre risposto presente: “Giocando così tanto ho bisogno di tutti – ammette a Inter Tv – e per noi allenatori è un grandissimo segnale quando cambiando giocatori si riesce a mantenere una squadra compatta e determinata”, ammette l’ex mister della Lazio. L’Udinese arriva da quattro vittorie consecutive: “Bisognerà fare molta attenzione, è una squadra in salute, ben allenata, con giocatori di qualità e quantità. Bisognerà fare una partita di corsa, aggressività e determinazione perchè sappiamo che troveremo una squadra ostica, con la miglior striscia del campionato e dovremo affrontarla da Inter”. Quanto sarà importante l’approccio in questa partita è presto detto: “Sarà determinante perchè l’Udinese è una squadra che segna nei primi minuti delle gare, quindi – conclude Inzaghi – bisognerà approcciare la partita nel migliore dei modi”.

