Poco dopo le 20 i vigli del fuoco sono intervenuti in località Sesso, via madre Teresa di Calcutta, per i soccorsi soccorso a seguito di ultraleggero precipitato in un campo agricolo. A bordo del velivolo, partito dal campo volo, il pilota ed un passeggero, entrambi in codice 3 (non dovrebbero essere in pericolo di vita). Velivolo messo in sicurezza. Sul posto i sanitari ed i carabinieri per i primi rilievi.