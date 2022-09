Festivalfilosofia, “giustizia” nelle piazze di nuovo piene. “Parola” è il tema del 2023

Un’edizione tornata in piena capienza con le piazze colme e livelli di pubblico pre-pandemia: grande affluenza e partecipazione per lezioni, spettacoli e mostre

Tutto esaurito per il festivalfilosofia 2022. Un festival da record: complessivamente, pur non avendo ancora dati completi, è evidente che si è quantomeno tornati ai livelli delle migliori edizioni pre-Covid, quando si sfioravano le 200.000 presenze: il pubblico – che ha sfidato la pioggia di sabato mattina – ha affollato le lezioni dei grandi habituées, ma ha riempito le platee anche per autrici e autori al debutto. Ottimi riscontri anche dal programma artistico, con spettacoli molto partecipati e mostre che hanno ottenuto notevole affluenza.

“L’edizione 2023 del festivalfilosofia, in programma dal 15 al 17 settembre, sarà dedicata a “parola”, per discutere la centralità del linguaggio, della lingua e della presa di parola in un’epoca – caratterizzata dal dominio della comunicazione – che paradossalmente sembra tuttavia indebolirla – spiega il direttore scientifico Daniele Francesconi – Si mostrerà il carattere istitutivo e performativo della parola nei suoi vari registri, stando sul crinale tra natura evoluzionistica e carattere culturale del parlare. Tra “logos” e fondamenti teologici, creazione di mondi istituzionali e fantastici, la parola si rivelerà essenziale alla vita e alla convivenza, con la responsabilità che ne consegue di farne buon uso”.