Convocato per lunedì 26 settembre 2022 presso Casa Corsini il Consiglio comunale di Fiorano

Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il prossimo Consiglio Comunale di Fiorano Modenese per lunedì 26 settembre 2022, alle ore 19.00, presso la struttura di Casa Corsini (via Statale 83).

Fra i punti da discutere figurano alcune criticità infrastrutturali del Castello di Spezzano, l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile, una modifica del regolamento del Consiglio in riferimento alla partecipazione online dei consiglieri, la corretta comunicazione dell’ente comunale verso l’esterno della struttura e lo stato attuale di via Verdi e di via Vittorio Veneto, due zone già indagate in precedenti assemblee.

Importanti saranno: l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2021, la ratifica della variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022-2024, l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 (DUP).

In ultimo, i due Ordini del Giorno presentati dal Gruppo Misto titolano: “Valorizzazione Odg” e “Raccolta differenziata uffici comunali”.