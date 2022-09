Elezioni politiche 2022: gli orari dell’Ufficio elettorale del Comune di Carpi

Manca meno di una settimana all’appuntamento con le Elezioni politiche 2022 in programma domenica 25 settembre.

L’Ufficio elettorale del Comune di Carpi rinnova il suggerimento di verificare in anticipo se la propria tessera abbia esaurito lo spazio per i timbri, se sia deteriorata o se sia stata smarrita, al fine di chiederne per tempo una nuova, evitando eventuali code negli ultimi giorni.

Questi gli orari di apertura dell’Ufficio Elettorale questa settimana per il rilascio della tessera elettorale: martedì 20 settembre (9-12:30 e 15-19), mercoledì 21 settembre (9-12:30 e 15-18), giovedì 22 settembre (9-12:30 e 15-18), venerdì 23 settembre (9-18), sabato 24 (9-18), domenica 25 settembre (7-23).

Nei pomeriggi di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 è possibile anche il rilascio della Carta di Identità Elettronica direttamente presso l’Ufficio.