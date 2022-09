Riapre il Centro bambini e famiglie “Il Rifugio di Emilio”, punto di riferimento per il territorio: aperte le iscrizioni online

Il Rifugio di Emilio, il centro bambini e famiglie del Comune di Calderara di Reno, torna a pieno regime. Da oggi, 19 settembre, ci si potrà iscrivere e solo tramite modulo online. La struttura di via San Michele 2 nella frazione di Longara riaprirà il 10 ottobre, riacquisendo le modalità del periodo pre-Covid. Si tratta di un servizio educativo comunale aperto ai bambini da 0 ai 10 anni e ai loro accompagnatori, un luogo protetto in cui il contesto d’apprendimento offre lo scenario per scambi d’esperienze, arricchimento di grandi e piccoli, gioco. Tutto all’insegna della corresponsabilità educativa tra adulti (genitori, nonni, accompagnatori e gli operatori) a sostegno dell’autonomia del bambino.

Il modulo d’iscrizione, accessibile tramite Spid/Cie/Cns, è compilabile a partire dal 19 settembre. Le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo e verrà stilata una graduatoria. Ulteriori informazioni e il link per la domanda sono disponibili sul sito comune.calderaradireno.bo.it e contattando l’Ufficio Scuola. «Il Rifugio di Emilio – dice il Sindaco Giampiero Falzone – è ormai un centro radicato nel territorio, cui offre un servizio di qualità. Sono contento che si torni alla modalità pre-Covid, pur con tutta la prudenza del caso: è un segnale di ritorno alla normalità, almeno sul fronte sanitario, in un momento comunque difficile come quello che stiamo attraversando». Il servizio sarà aperto dal 10 ottobre 2022 al 26 maggio 2023, il lunedì, mercoledì e venerdì.