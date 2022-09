Domenica prossima, 25 settembre dalle ore 7 alle ore 23, si vota per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Gli elettori dovranno presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Si invitano pertanto i cittadini a controllare la validità dei documenti, se la tessera elettorale presenta ancora spazi liberi per i timbri, se è deteriorata o è stata smarrita. In questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio Elettorale in via del Pretorio 18 (telefono 0536/880732 – 967) aperto nei seguenti orari:

mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15 alle 18.30

venerdì 23 e sabato 24 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00

domenica 25 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00

Da questa tornata elettorale cambiano collocazione i seggi numero 3, 9 e 14. Il Circolo Culturale Ricreativo Sportivo “Fossetta e S. Eufemia” in Viale Guicciardini 15, ospiterà le sezioni n. 3 e 9. La sezione n. 14 verrà, invece, assegnata alla Scuola Elementare “Collodi”, Via Zanella 7.

Gli elettori delle sezioni 3, 9 e 14 potranno recarsi a votare nel seggio indicato sulla propria tessera elettorale, anche se questa non risulta aggiornata con il nuovo indirizzo.

Tra le novità introdotte quest’anno c’è la possibilità, per tutti gli elettori che abbiano compiuto il 18° anno di età, di votare sia per la Camera che per il Senato. Da questa tornata elettorale, infatti, non è più previsto che per il Senato possano votare solo gli elettori dai 25 anni in su. Ridotto, inoltre, il numero dei parlamentari che alla Camera dei Deputati passano da 630 a 400 e al Senato della Repubblica da 315 a 200 (oltre ai Senatori a vita).

Chi ha gravi problemi fisici può richiedere di essere accompagnato per votare, mostrando al Presidente di seggio un certificato rilasciato da un medico igienista dell’USL che lo autorizzi a votare con l’accompagnatore.

Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata alle elezioni del sito del Comune www.comune.sassuolo.mo.it.