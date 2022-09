Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un tragico incidente a provocare la morte di un uomo di 42 anni, trovato primo di vita stamane intorno alle 7:00, in via 25 aprile a Formigine.

Pare che lo sventurato, accortosi di non avere le chiavi al suo rientro a casa, abbia optato per raggiungere il suo appartamento arrampicandosi, ma qualcosa è andato storto. A trovare il corpo e a dare l’allarme una vicina di casa. Quando, poco dopo le 7:00, i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per l’uomo non c’era nulla da fare: fatali sono state le ferite riportate.

Ai carabinieri il compito di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.