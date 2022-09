Unioncamere e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna mettono a disposizione delle imprese manifatturiere della regione un servizio gratuito di assistenza in materia di sostenibilità ambientale ed economia circolare. Lo scopo è di supportare le aziende selezionate in un’ottica di riorganizzazione/riconversione ambientalmente sostenibile, promozione di buone prassi e avvio di percorsi di circolarità. In pratica, per la definizione di una green road map.

Il fine infatti è di redigere un piano d’azione personalizzato con identificazione di interventi, procedure e comportamenti atti a promuovere e/o avviare percorsi di sostenibilità.

L’iniziativa si sviluppa in tre fasi: manifestazione di interesse delle aziende, interviste personalizzate, colloquio con report finale e azioni di follow up.

Per candidarsi, compilare il modulo al link https://forms.gle/Sy7WADvEYaV87DWQ9 sul sito di Unioncamere ER entro venerdì 30 settembre. Per informazioni, inviare mail a: ambiente@rer.camcom.it

Servizio di assistenza per green road map