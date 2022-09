Il comune informa la cittadinanza che la fermata degli autobus situata in via Vittorio Veneto, ai bordi di piazza Ciro Menotti, avrà una nuova collocazione. Da lunedì 26 settembre 2022, infatti, si troverà in via Santa Caterina, all’angolo con via Don Messori.

Da questa disposizione sono esenti gli scuolabus che trasportano gli studenti di scuole elementari e medie fioranesi, che continueranno a transitare lungo il centro cittadino.

La modifica della fermata durerà tutto il prossimo mese. Inoltre si avvisa che il nuovo percorso autobus toccherà sia via Circondariale San Francesco che via La Marmora.