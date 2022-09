Prosegue la rassegna “Spilamberto en plein air”. Sabato 24 settembre dalle 9.30 nella Rocca Rangoni “Slow life in armonia e natura”. Alle 9.30 lo yoga della risata per piccini e adulti; alle 11 conferenza “Seguire le orme della Natura: comprendere il significato simbolico e spirituale dell’Equinozio d’Autunno”; pranzo in condivisione su prenotazione; alle 15 conferenza “Le funzioni dell’IO, secondo la psicosintesi”; alle 17 conferenza esperienziale “Il vibrar di Puccini e la natura umana – Boheme”. A cura dell’Associazione Centro Studi Discontinuo. Info e prenotazioni: centrodiscontinuo@gmail.com – Facebook @centrodiscontinuo – whatsapp 348/1682500.

Domenica 25 settembre dalle 12.30 “Poesia Festival edizione 2022”, nel Parco di Rocca Rangoni (in caso di maltempo Teatro Fabbri Vignola). Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel dettaglio: alle 12.30 Pic Nic poetico; alle 15 burattini poetici di Luciano Pignatti; alle 16 “La poesia dei ragazzi” con Simone Maretti che legge alcune tra le più belle poesie scritte dai ragazzi delle scuole medie inferiori per il concorso organizzato dal 2005 dall’Associazione Dama Vivente di Castelvetro. Accompagnamento musicale di Simone Di Benedetto. Intervento introduttivo di Roberto Alperoli. Alle 17 Guido Monti legge le sue poesie. A seguire incontro con il poeta Valerio Magrelli. Introduce Alberto Bertoni. Infine il concerto di Eugenio Bennato.

Ricordiamo anche gli eventi collaterali di Poesia Festival: venerdì 23 settembre nel Parco di Rocca Rangoni, dalle 21, concerto “Le parole nascoste: tra musica e poesia”.

A cura del Laboratorio della Voce. Programma completo disponibile sulla pagina Instagram @laboratorio.dellavoce.

Domenica 25 settembre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 nella Bottega degli Amici dell’Arte in via Sant’Adriano 29 “Rapporto tra pittura e poesia”, spazio espositivo aperto a tutta la cittadinanza che avrà l’occasione di partecipare con le proprie opere all’allestimento di questa mostra di pittura e scultura, a chiusura della settimana dedicata alla poesia. A cura dell’Associazione Amici dell’Arte di Spilamberto.

Sempre domenica, alle 20.30, nel Circolo Arci Polisportiva Spilambertese “Musica sotto le stelle: Cavani & Band”. A cura del Circolo Arci Polisportiva Spilambertese. Info e prenotazioni: Miria 339/4774896 – Marco 333/9898324.

In Rocca nel percorso FAI (accesso dal Cortile d’Onore) mostra “Veniamo in pace”, opere realizzate dall’artista Lorenzo Lunati. Un percorso tra le rappresentazioni di diversi alieni, ciascuno dei quali rappresenta un sentimento, un’emozione, la volontà di abbattere le barriere della diversità. Orario di apertura: mercoledì dalle 20 alle 22; sabato dalle 18 alle 22 e domenica dalle 20 alle 22.

