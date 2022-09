Allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di Bologna e Ravenna; per frane e piene dei corsi minori e per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Dal pomeriggio di sabato 24 settembre sono previste precipitazioni intense, soprattutto sulla dorsale appenninica centrale, che potranno assumere localmente anche carattere di rovescio temporalesco. I fenomeni persisteranno anche nel corso della notte e potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua.