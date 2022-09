I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena proseguono nella campagna di controllo alla circolazione stradale, sanzionando le condotte più pericolose per la sicurezza degli utenti della strada.

Anche nella serata di sabato sono stati attuati posti di controllo sulla viabilità stradale, principale e secondaria, con pattuglie delle Tenenze e Stazioni competenti per territorio, supportate gli equipaggi dei Nuclei Radiomobile delle quattro Compagnie. In totale, nell’ambito della provincia, sono stati controllati 64 veicoli e oltre 80 persone.

Nel contesto di tale attività, alle due del mattino, un 51enne in transito nella zona sud di Modena, è stato sorpreso dall’equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica e la patente di guida gli è ritirata per la sospensione.

A Carpi, nelle prime ore del mattino, in 31enne è stato controllato dalla pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia e sorpreso alla guida del veicolo con un tasso alcolico superiore al limite consentito. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida sotto l’influenza dell’alcool e la patente di guida è stata ritirata per la sospensione.