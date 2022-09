Ieri intorno alle 5.00 di mattina una ragazza italiana di circa 30 anni, mentre rincasava presso l’abitazione in via Riva di Reno, è stata colta di sorpresa alle spalle da uno sconosciuto che l’ha spinta all’interno dell’androne condominiale fino a farla cadere a terra, per tentare di costringerla a subire un rapporto sessuale.

La ragazza si è difesa dall’aggressione colpendo l’uomo e lanciando delle grida che hanno richiamato l’attenzione di una vicina. Quest’ultima è arrivata gridando a sua volta che avrebbe chiamato la polizia. A quel punto il soggetto si è dato repentinamente alla fuga senza che la violenza venisse consumata.

La ragazza, è stata trasportata in ospedale per accertamenti, all’esito dei quali le venivano riscontrate alcune escoriazioni con prognosi di 7 giorni. Gli equipaggi delle volanti intervenuti sul posto hanno rinvenuto a terra il portafogli e il cellulare che l’aggressore ha perso durante la colluttazione con la vittima e, mediante la ricostruzione effettuata e agli elementi utili tratti dal cellulare dell’aggressore, quale una sua foto riconosciuta dalla vittima, hanno diramato le ricerche del soggetto sul territorio.

Gli equipaggi della Polizia di Stato hanno effettuato le ricerche durante tutto l’arco della giornata fino a quando, nella serata di ieri, intorno alle ore 22:00, un poliziotto libero dal servizio, percorrendo Piazza San Francesco, notava un gruppetto di soggetti, uno dei quali risultava corrispondere alle descrizioni. Sul posto è arrivata la volante del Commissariato Due Torri San Francesco che, unitamente ad altre volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sottoponeva a controllo il sospettato.

L’uomo, cittadino della Tanzania di 38 anni già gravato da pregiudizi, presentava alcuni graffi sul collo e sulla mano, riconducibili alla pregressa aggressione e, all’esito di accertamenti, riconosciuto come autore del fatto. Lo stesso è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale e tradotto presso la locale casa circondariale a diposizione dell’Autorità Giudiziaria.