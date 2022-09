“Vedere un governo di centro destra unito, pienamente legittimato dal voto popolare, alla guida del Paese è motivo di grande soddisfazione. E’ lo è tanto più per la tenuta e l’affermazione di Forza Italia che, anche in provincia di Modena e a Sassuolo, dove ha ottenuto più di 1500 voti, ha raggiunto un risultato significativo, contribuendo alla vittoria del centro destra nazionale e, sul piano locale, all’elezione in senato di Michele Barcaiuolo e alla Camera di Daniela Dondi.

Quest’ultima è riuscita a strappare al PD un collegio storico in mano alla sinistra. Ad entrambi vanno le nostre congratulazioni e l’augurio di un buon lavoro. È un successo epocale certo trainato da Giorgia Meloni, ma è anche il frutto di anni e anni di continuo e duro lavoro in terra rossa, da parte di tutti gli operatori dell’intera coalizione di centro-destra che senza sosta, e con tenacia, si sono sempre battuti per affermare i nostri principi e i nostri valori”.

Claudia Severi, Consigliere comunale Forza Italia Sassuolo