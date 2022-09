Dopo i risultati delle elezioni politiche di domenica 25 settembre ecco le dichiarazioni degli esponenti sassolesi di Fratelli d’Italia:

“La tornata elettorale di ieri pone Fratelli d’Italia come primo partito a Sassuolo. Ciò è

dovuto certamente al carisma della nostra Presidente Giorgia Meloni che si appresta a

prendere le redini del governo nazionale, ma anche al grande lavoro svolto in questi mesi

in città, con una costante presenza in mezzo alla gente, che ci ha permesso di superare in

percentuale lo stesso dato nazionale.

Un risultato che ci consegna la responsabilità di preparare una proposta di idee e di

persone per le amministrative del 2024, ormai non più così lontane.

Fratelli d’Italia c’è, Fratelli d’Italia cresce, Fratelli d’Italia vince, Fratelli d’Italia governa.“