Forti ripercussioni sul traffico veicolare in A1, dov’è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa-Campegine in direzione di Milano a causa di un incidente avvenuto intorno alle 6:30 all’altezza del km 126,8 nel territorio di Campegine.

Il conducente di un autotreno ha perso il controllo del mezzo attuando un salto di carreggiata ed ha centrato un altro autotreno marciante in direzione opposta. Fortunatamente non risultano feriti gravi e sostanze pericolose coinvolte. Uno dei mezzi, ribaltandosi, si è intraversato occupando interamente la carreggiata nord e parzialmente la sud, con conseguente dispersione di gasolio sul piano viabile.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente (h 8:00), in direzione di Milano il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda all’interno del tratto chiuso e 3 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria. In carreggiata opposta il traffico transita su 2 corsie e si registrano 4 km di coda in direzione di Bologna.

Agli utenti diretti verso Milano si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Modena nord, percorrere la SS9 “Via Emilia” e rientrare in autostrada alla stazione di Terre di Canossa-Campegine.