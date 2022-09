Incontro con l’autore, venerdì 30 settembre, nell’Auditorium Loria di Carpi, e che autore: ospite della biblioteca comunale sarà infatti lo scrittore Andrea Vitali, in dialogo con Simonetta Bitasi.

L’appuntamento di posdomani è organizzato dalla “Loria” in occasione della presentazione dei gruppi di lettura, che prenderanno il via in ottobre: inizio ore 21, ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Andrea Vitali è noto per i romanzi e racconti ambientati a Bellano, sul Lago di Como, dove ha svolto la professione di medico fino al 2008, quando decise di dedicarsi interamente alla scrittura. Autore prolifico e molto amato dai lettori, vincitore di numerosi premi (fra i quali il Bancarella nel 2006, il Campiello sezione giuria dei letterati nel 2009 oltre a esser stato finalista allo Strega), ha di recente pubblicato per Garzanti ”La gita in barchetta“ e per Einaudi “Sono mancato all’affetto dei miei cari”.

Quest’anno per la “Loria” ha scritto ”Una vacanza da sogno”, un memoir per la raccolta di racconti “La ruota dei libri – 11 racconti in biblioteca”, il tascabile pubblicato dal Comune nel 150° della prima biblioteca pubblica a Carpi.

Per informazioni: 059 649950