Domenica 2 ottobre in piazza Garibaldi, 39a Rassegna bandistica “Città di Sassuolo” con il Corpo Bandistico Q.Manzini di Montese e Castel d’Aiano e La Beneficenza di Sassuolo. Inizio ore 16:00. In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la palestra dell’oratorio don Bosco (via Giovanni XXIII).