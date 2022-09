Distretto di Reggio Emilia, in occasione di un incontro rivolto ai Medici di Medicina Generale, giovedì 29 settembre dalle ore 18 alle ore 20 sarà attivato un turno di Guardia medica straordinaria per le sedi di Reggio Emilia, Puianello e Castelnuovo Sotto. Si ricorda che per richiedere il Servizio di Guardia Medica occorre chiamare il numero verde 800-231122.