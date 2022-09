Venerdì 30 settembre al tramonto, 17 piazze italiane si riempiranno di pigiami per la quarta edizione della Pigiama Run della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, una realtà che quest’anno festeggia cento anni di impegno nella prevenzione oncologica. Nel mese del Gold Ribbon, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, LILT organizza una corsa che unisce sport e solidarietà. Due, infatti, sono le parole chiave dell’evento: lo sport come strumento di prevenzione del tumore e il pigiama come simbolo di vicinanza ai bambini in terapia oncologica. Il ricavato dell’evento servirà a sostenere progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie grazie alla rete LILT.

Anno dopo anno, il successo dell’iniziativa ha contagiato diverse LILT provinciali. Venerdì 30 settembre da 17 Village e altri punti di ritrovo partirà in contemporanea alle 19 la corsa solidale: Bologna (Parco dei Cedri), Bari, Benevento, Biella, Brescia, Cuneo, Latina, Lodi, Milano, Padova, Palermo, Ragusa, Sondrio, Terni, Trento, Treviso e Verbania Cusio Ossola. A Bologna il Village al Parco dei Cedri aprirà già alle 17.30 con intrattenimento, foto di rito, riscaldamento pre – partenza, premiazione dei pigiami più simpatici (anche a 4 zampe) e altre sorprese.

Con le iscrizioni e donazioni derivanti dalla Run felsinea, LILT Bologna sosterrà il progetto “Un regalo per i ragazzi dell’oncologia pediatrica” per rispondere alle particolari esigenze dei ragazzi e adolescenti affetti da patologia oncologica grazie alla donazione di giochi e strumenti particolarmente adatti alla fascia di età – e raramente disponibili in ospedale – per regalare occasioni di sollievo e svago soprattutto nei momenti più delicati delle terapie. I testimonial nazionali dell’evento sono Juliana Moreira e Edoardo Stoppa, amici di LILT e fedelissimi all’iniziativa. Con grande simpatia, la coppia ha prestato volto e voce alla campagna di promozione su radio e tv.

Tutti gli iscritti riceveranno in versione digitale il pettorale e, al termine dell’evento, l’attestato di partecipazione. In base al ticket prescelto, è possibile ricevere anche il pacco gara con la sacca ufficiale della manifestazione, il pettorale stampato e gli omaggi degli sponsor tecnici (fino ad esaurimento).

Le iscrizioni sono ancora aperte ed é possibile recarsi sia nella sede LILT in via Turati 67, sia al Parco dei Cedri il giorno stesso dell’evento dalle 17.30.

Per informazioni e iscrizioni: pigiamarun.it