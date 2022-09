Condizioni di nuvolosità variabile, con addensamenti più probabili sui crinali appenninici e pianura a ridosso del Po, dove avremo locali piogge o rovesci già dal mattino. Dalle ore pomeridiane intensificazione dei fenomeni, che potranno assumere anche carattere temporalesco, sulle aree appenniniche e province centro-occidentali.

Temperature minime in lieve aumento, comprese tra 12-14 gradi sulle aree di pianura, intorno a 16-17 gradi sulla costa; massime stazionarie o in lieve flessione, comprese tra 18 e 23 gradi. Venti da deboli a moderati in prevalenza sud-occidentali con ulteriori rinforzi sui crinali centro orientali. Mare poco mosso sotto coste e mosso al largo; dal pomeriggio mosso lungo le aree costiere settentrionali.

(Arpae)