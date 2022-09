Il 16 settembre 2022, a seguito di segnalazione della presenza di persone in possesso di sostanze stupefacenti, i militari dell’Arma hanno provveduto al controllo di un pubblico esercizio ubicato in via del Borgo di San Pietro e alla perquisizione degli avventori presenti.

Dalle perquisizioni effettuate è stata rinvenuta sostanza di tipo stupefacente e una somma di circa 1500 euro addosso ad uno dei soggetti presenti, il quale è stato tratto in arresto. Un altro avventore, gravato da precedenti penali e pregiudizi di polizia per reati in materia di stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica, è stato trovato in possesso di circa 890 euro, mentre il cane antidroga della Polizia Locale di Bologna lo ha identificato come persona che aveva di recente detenuto o usato sostanza stupefacente, poi individuata dal cane antidroga sul pavimento dei servizi igienici. Durante le attività di controllo sono stati identificati altri due avventori, aventi a carico entrambi precedenti penali e pregiudizi di polizia per reati in materia di stupefacenti.

Analoghi risultati sono stati rilevati durante il successivo controllo di un avventore, effettuato presso lo stesso pubblico esercizio nella serata del 22 settembre 2022 e durante l’attività di controllo straordinario del territorio in data 23 settembre 2022 identificando altri tre avventori.

Ravvisabile una situazione di concreto pericolo per l’incolumità e la sicurezza degli avventori e dell’intera collettività, il Questore ha autorizzato la sospensione del pubblico esercizio per 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, avvenuto il 27 settembre 2022.