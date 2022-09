Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, nelle tre notti di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Bologna Casalecchio.

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio (km 222+700) e Località Aglio (km 255+450) verso Firenze, con conseguente uscita obbligatoria alla stazione di Rioveggio.

La stessa stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze e saranno chiuse anche le stazioni di Pian del Voglio e Roncobilaccio, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Roncobilaccio ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

-dalle 21:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 ottobre, saranno chiusi i seguenti tratti:

allacciamento A1 Panoramica “Località La Quercia” (km 220+400)-“Località Aglio” (km 255+450), verso Firenze;

Località Baccheraia/allacciamento A1 Direttissima km 262+200)-Località La Quercia (km 220+400), verso Bologna.

Di conseguenza saranno completamente chiuse le stazioni di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio, in entrata e in uscita.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, saranno chiuse le aree di servizio “Roncobilaccio ovest” e “Roncobilaccio est” situate all’interno dei suddetti tratti.

-dalle 21:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 ottobre, saranno chiusi i seguenti tratti:

Località Baccheraia/allacciamento A1 Direttissima (km 262+200)-Rioveggio (km 222+700), verso Bologna;

allacciamento A1 Panoramica “Località La Quercia” (km 220+400)-Località Aglio (km 255+450), verso Firenze.

Saranno completamente chiuse le stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, in entrata e in uscita mentre la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene sia da Firenze sia da Bologna.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, saranno chiuse le aree di servizio “Roncobilaccio ovest” e “Roncobilaccio est” situate all’interno dei suddetti tratti.

In occasione delle suddette chiusure, il collegamento tra Bologna e Firenze resta garantito in ogni caso attraverso la A1 Direttissima.

In alternativa alle stazioni di Roncobilaccio e Pian del Voglio, si potrà utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Rioveggio, i veicoli leggeri potranno utilizzare la stazione di Sasso Marconi, sulla A1 Milano-Napoli, mentre i veicoli pesanti potranno uscire alla stazione di Badia, sulla A1 Direttissima, seguire le indicazioni per Castiglion dei Pepoli e proseguire sulla SP325 verso Bologna.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire interventi agli impianti idraulici, nelle tre notti di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Villamarzana Rovigo sud e Occhiobello, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rovigo sud Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria: SS434 Transpolesana, SS16 adriatica, Santa Maria Maddalena e Via Eridania e rientrare sulla A13 alla stazione di Occhiobello.

******

Sul Ramo di allacciamento SS16 adriatica/Diramazione per Ravenna e sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stata annullata l’ultima chiusura in programma, prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 30 settembre, alle 6:00 di sabato 1 ottobre.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 ottobre, con orario 22:00-6:00, sul Ramo di allacciamento SS16 adriatica/Diramazione per Ravenna e sulla D14 Diramazione per Ravenna, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso, per chi percorre la SS16 e proviene da Ferrara, il ramo di immissione sulla Diramazione per Ravenna, verso la SS309;

-sarà chiuso il ramo che dalla Diramazione per Ravenna, con provenienza A14 Bologna-Taranto-immette sulla SS16 adriatica verso Rimini.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.