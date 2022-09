Martedì 4 ottobre alle ore 17.00 nella Basilica di San Petronio l’Arcivescovo

Card. Matteo Zuppi celebrerà la Messa nel giorno della festa del Patrono della Città e della Diocesi e alle ore 18.30 in Piazza Maggiore guiderà la processione con le reliquie del Santo. Al termine l’Arcivescovo impartirà la benedizione alla città dal sagrato della Basilica.

In Piazza Maggiore poi vi saranno alle ore 19.00 la musica con le “Verdi Note” e degustazione dei sapori bolognesi, alle ore 20.30 “Dodi Battaglia in concerto”, alle ore 23.00 lo spettacolo pirotecnico conclusivo. Durante il giorno della festa vi sarà anche l’esposizione fotografica “Eucaristia e Santi Patroni: nutrimento per la vita del mondo” che ricorda la visita dei Papi a Bologna a 25 anni da quella di Giovanni Paolo II e a 5 da quella di Francesco, a 800 anni dalla predica di San Francesco d’Assisi. Le iniziative sono curate dal Comitato per le Manifestazioni Petroniane.

La liturgia sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anticovid.