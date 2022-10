Sergio Perez ha vinto il GP di Singapore, 17ª gara del Mondiale F1 2022 davanti a Charles Leclerc, ma la classifica finale è ancora provvisoria perché il pilota della Red Bull è sotto investigazione da parte della FIA per non aver mantenuto la distanza minima dalla Safety Car. Sul terzo gradino del podio sale l’altro ferrarista Carlos Sainz. Quarto e quinto posto finale per le due McLaren di Lando Norris e di Daniel Ricciardo mentre Max Verstappen chiude in settima posizione.