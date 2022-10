Domenica 9 ottobre, a partire dalle 10, sarà una giornata di festa per San Felice sul Panaro con l’inaugurazione del centro sportivo comunale di via Garibaldi a cui saranno presenti il presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario delegato alla Ricostruzione Stefano Bonaccini, il sindaco di San Felice Michele Goldoni, il rappresentante del gestore Wesport Modena Riccardo Breveglieri, la responsabile dell’Ufficio tecnico comunale Anna Aragone.

Tante le sorprese in programma per una iniziativa a cui tutti i cittadini sono invitati: si potrà assistere alle esibizioni delle varie discipline sportive e sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. Il centro sportivo ospita una palestra per il calcetto, una per la pallavolo e il basket, una sala biliardi e un bar, oltre a vari spazi polifunzionali. Per renderlo nuovamente fruibile alla comunità dopo il sisma sono stati ristrutturati, riqualificati e arredati circa sei mila metri quadrati, con una spesa di quasi cinque milioni di euro, finanziati in parte dal commissario delegato alla Ricostruzione e in parte con risorse proprie del Comune. L’edificio ha ospitato anche uno dei due centri vaccinali dell’Area Nord contro il covid, dove sono state somministrate ben 59.594 dosi di vaccino ed è aperto alle società sportive dallo scorso settembre. Domenica 9 ottobre, in occasione dell’inaugurazione ufficiale, ci sarà per tutti l’opportunità di visitare la struttura. La gestione, per i prossimi cinque anni, è stata affidata a Wesport, che si è aggiudicata la gara bandita dal Comune grazie anche a progetti particolarmente qualificanti che prevedono il coinvolgimento di associazioni e onlus del territorio, rivolti alle persone diversamente abili, e progetti di attività e di inclusione con gli istituti scolastici cittadini, con la pratica di polisport e anche di altre discipline non sportive (come la musica). Nella gara inoltre era richiesta la sistemazione del campo da calcio a cinque e del campo da basket, esterni alla struttura. «È per noi una grande emozione riaprire finalmente il centro sportivo che vogliamo diventi la casa di tutto lo sport sanfeliciano – ha dichiarato il sindaco di San Felice Michele Goldoni – ma che vorremmo fosse un punto di riferimento dell’intera comunità. Per questo, nella gara per assegnare la gestione della struttura abbiamo privilegiato l’offerta tecnica, e i progetti di inclusione sociale proposti da Wesport. Abbiamo puntato sulla qualità del servizio perché la nostra volontà è di creare un centro aperto a tutti i cittadini».