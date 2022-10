Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel centro di Bologna e, in particolare, nel centro storico e nella zona Universitaria.

Nella giornata di sabato, infatti, la Squadra Mobile ha arrestato in flagranza di reato, in seguito a delle cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina due stranieri, un algerino e un tunisino entrambi irregolari e con precedenti specifici in materia di stupefacenti.

L’algerino, intorno alle 15.30, in via Irnerio angolo Borgo di San Pietro, ha ceduto due dosi di cocaina da circa un grammo in cambio di 50 euro ad un cittadino italiano. Il pusher è stato bloccato e perquisito dagli Agenti della IV Sezione – contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile, che lo hanno trovato in possesso di ulteriori 12 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 8 grammi e del guadagno dell’attività di spaccio, in quanto aveva 760 euro in banconote di vario taglio.

Il tunisino, invece, intorno alle ore 17:30, in via delle Moline, ha effettuato una cessione di una dose di eroina da mezzo grammo ed è stato subito bloccato sempre dal personale della squadra Mobile, al quale ha consegnato tutta la droga in suo possesso, ovvero ulteriori 21 dosi di eroina del peso complessivo di circa 12 grammi. Allo spacciatore sono stati anche sequestrati 125 euro in contanti.

Questi arresti rientrano nell’ambito dei continui e incessanti controlli effettuati quotidianamente dalla Polizia di Stato nella zona universitaria e più in generale nel centro di Bologna per contrastare la presenza di spacciatori che sono presenti in quei luoghi. ­­­­In quest’ottica, i risultati di contrasto all’attività di spaccio della settimana appena trascorsa sono stati significativi: tra Squadra Mobile, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, e Commissariato Due Torri San Francesco, infatti, oltre ai due arresti riportati, sono stati arrestati altri 5 stranieri, quattro tunisini e un nigeriano, sempre per detenzione ai fini si spaccio di sostanza stupefacente, arresti eseguiti tra il Parco della Montagnola, Piazza XX Settembre e Piazza Verdi.

Complessivamente, dunque, ai pusher, sono state sequestrate 50 dosi di cocaina, 40 di eroina e oltre 100 grammi di hashish.