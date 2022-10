«Ringrazio, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, le volontarie e i volontari di Protezione Civile, assistenti civici nonché gruppi sportivi, che l’altro ieri hanno consentito lo svolgimento del “Giro dell’Emilia”, a fianco della Polizia Locale, cui pure va la nostra gratitudine, come a tutto il personale comunale a vario titolo coinvolto».

Così Mariella Lugli, Assessore a Sicurezza e Protezione Civile, dopo l’appuntamento sportivo internazionale del 1° ottobre: «Ancora una volta – prosegue l’Assessore – la “macchina” ha funzionato alla perfezione, garantendo a tutta la carovana del giro, e ai numerosi ed entusiasti spettatori, di vivere in sicurezza la manifestazione. Una “macchina” rodata, come dimostrano tutti gli appuntamenti non solo sportivi ma anche fieristici e mercatali, che senza la partecipazione dei volontari non si potrebbero svolgere: perché l’impegno straordinario di sabato si è aggiunto a un calendario di attività già ricco e continuo che comprende inoltre l’attività davanti alle scuole, di informazione ai cittadini e altro ancora».

Sabato scorso il “Giro dell’Emilia” ha impegnato oltre 90 volontari e circa 60 agenti della Polizia Locale, al cui Corpo è andato il ringraziamento del Comandante Davide Golfieri: «L’ottimo lavoro di squadra dimostrato in questa importante competizione sportiva, ancora una volta, ha garantito un servizio ineccepibile a riprova delle vostre professionalità e disponibilità. Vi estendo con orgoglio i complimenti ricevuti personalmente dal Direttore di corsa per il servizio “perfetto”, insieme ai ringraziamenti arrivati anche da parte dall’amministrazione dell’Unione Terre d’ Argine».