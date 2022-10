Un laboratorio per bambini ed uno spettacolo itinerante: aprono le iscrizioni per le due iniziative gratuite che chiudono Monografie 2022 su Dino Buzzati, il protagonista di quest’anno del programma dedicato agli autori della letteratura da riscoprire promosso dal Comune di Fiorano Modenese.

Sabato 8 ottobre alle ore 16.30 appuntamento al Bla con “La terra con un nome che nessuno conosce”, laboratorio all’insegna della creatività dedicato a bambini dai 6 ai 9 anni. Sarà l’educatrice museale Margherita Fraccon che guiderà la scoperta di luoghi e personaggi che animano alcune opere del grande autore: a partire dai racconti fantastici i partecipanti saranno invitati ad immaginare situazioni surreali e soluzioni magiche. L’intento è “assaggiare” la poliedricità dello scrittore, pittore e illustratore. Necessario prenotarsi!

Monografie 2022 si conclude con “Boutique Buzzati: di esperimenti, miracoli e misteri”, lo spettacolo itinerante a cura di Compagnia H.O.T. Minds in programma venerdì 14 ottobre alle ore 20,30. Un’esperienza che farà immergere in atmosfere sospese, per collezionare parole dimenticate ed incontrare personaggi nati dalla penna di Buzzati. Il punto di ritrovo è la casetta del parco del Castello: da lì partirà il viaggio verso i luoghi descritti dall’autore, reali e fantastici al tempo stesso. In caso di maltempo lo spettacolo è confermato ma sarà negli spazi al chiuso del Castello. Gradita la prenotazione.

Per prenotarsi agli appuntamenti è possibile chiamare al 0536 833403 oppure inviare una mail all’indirizzo biblioteca@fiorano.it. Mascherina consigliata.