MILANO (ITALPRESS) – Tre punti d’oro per l’Inter di Simone Inzaghi, che grazie al gol di Calhanoglu batte il Barcellona per 1-0 e riapre il discorso qualificazione agli ottavi di finale. Trama tattica della gara da subito chiara, con il Barcellona che domina in palleggio la metà campo nerazzurra, mentre l’Inter prova a far male in ripartenza. Al 7′ gli uomini di Inzaghi trovano un capovolgimento di fronte che favorisce il tiro dalla lunga distanza di Calhanoglu, reattivo Ter Stegen a mettere in angolo la conclusione del turco. Inter che si difende dai molteplici attacchi del Barcellona e al 28′ trova anche la rete del vantaggio con Correa, bravo a liberarsi di Ter Stegen e mettere in porta il pallone, ma in posizione di offside. Si resta sullo 0-0, con il Barcellona che continua a tenere il possesso palla, senza però creare minacce concrete. Nel recupero del primo tempo è l’Inter a trovare il gol dell’1-0, con l’ennesima azione manovrata che porta all’assist di Dimarco per la conclusione, stavolta letale, di Calhanoglu, che batte Ter Stegen e porta avanti i nerazzurri. Il secondo tempo riparte con i catalani a trazione anteriore e l’Inter costretta a difendersi in maniera serrata nella propria area di rigore. Pochi i sussulti degni di nota di Lautaro e compagni, che cercano di tenere alto il baricentro anche grazie all’ingresso di Dzeko. Al 68′ altro squillo del Barcellona, con il pallone pericoloso di Dembelè, l’uscita goffa di Onana che favorisce il tap in a botta sicura di Pedri. Esultano i blaugrana, ma è ancora il Var ad annullare tutto per un tocco di mano di Ansu Fati sul cross di Dembelè. Inter che resta rintanata nella propria trequarti campo, ma con ordine e sacrificio riesce a far fronte anche alle ultime offensive spagnole. Nel finale anche un tocco dubbio di Dumfries in area di rigore, lascia però correre Vincic che dopo 8 minuti di recupero manda in archivio la gara.

