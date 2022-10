Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene da Firenze/Milano ed è diretto verso Padova.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-a chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova: uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;

-a chi proviene da Milano ed è diretto verso Padova: uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;

-dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene da Ancona ed è diretto verso Padova.

In alternativa, si consiglia uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SP1/Via Sant’Alberto e lo svincolo Quadrifoglio”/allacciamento SS16 adriatica, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita alla rotatoria, percorrere la SP1 Via Sant’ Alberto, Via Bisanzio, Via Fosso Dimiglio, Via Naviglio, Via Fuschini, SS16 adriatica ed entrare sulla Diramazione per Ravenna attraverso lo svincolo “Quadrifoglio”.