“Vita e feste a corte nella Vignola del 1500”: la tradizionale manifestazione vignolese “Autunno a Vignola”, promossa da Pro Loco Vignola Terra di ciliegie in collaborazione con il Comune di Vignola, quest’anno si rinnova nella formula e presenta, sabato 8 e domenica 9 ottobre, “Castrum Vineola”. Figuranti, abiti e mestieri del ‘500 rivivranno grazie a diverse compagnie di artisti e compagnie di rievocazione storica.

Il programma è variegato: si inizia alle ore 15.00 di sabato 8 ottobre con il gran corteo dei figuranti che sfilerà su viale Mazzini e via Garibaldi per arrivare in piazza dei Contrari dove si terranno gli eventi in calendario, dalle giocolerie alla musica antica, dalle esibizioni dei giullari fino alla didattica sulle armi, per culminare, la sera alle ore 20.30, in uno spettacolo di trampoli e fuoco. Domenica 9 ottobre, gli eventi in costume si susseguiranno per tutta la giornata, a partire dalle ore 10.00 quando tornerà a prendere le mosse il corteo dei figuranti in abiti d’epoca diretto a piazza dei Contrari.

Nel resto del centro della città saranno presenti punti gastronomici che declinano il cibo dal passato ai giorni nostri. Ci saranno, infatti, il mercato del gusto, con degustazione e vendita di prodotti tipici del territori; Cucine popolari ovvero cibo e solidarietà con lo chef Roberto Carcangiu per Magicamente liberi; lo stand dell’acetaia comunale con la cottura dei mosti per la produzione dell’aceto balsamico tradizionale di Modena e l’agresto di mele di Vignola; Autumn street food Truck e lo stand “Il territorio e le sue storie” a cura del Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna-Mario Menabue.

Visite guidate sono previste, su prenotazione, ai principali monumenti cittadini: la Rocca di Vignola; Palazzo Barozzi con la famosa scala a chiocciola; Villa Tosi-Bellucci, sede del Comune, con la possibilità di ammirare il quadro “La Giustizia accompagnata dalla Carità e dalla Prudenza” di Elisabetta Sirani; l’Acetaia comunale.

Ulteriori informazioni prolocovignolaterradiciliegie@gmail.com e segreteriasindaco@comune.vignola.mo.it.