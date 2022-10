La riqualificazione di Piazza Martiri rappresenta un motivo di vanto per la città di Sassuolo e il suo centro storico. Questo però è anche il luogo in cui si svolge abitualmente il mercato cittadino e la pianificazione dei posteggi non può essere lasciata al caso.

La difficolta di sapere con esattezza quali siano le aree assegnate è stata spesso al centro di lamentele da parte della categoria che rappresentiamo. In più occasioni è stato segnalato che occorrerebbe porre rimedio con una soluzione di maggior visibilità. Il caso appena accaduto alle Fiere d’Ottobre rappresenta in modo evidente la problematica. Se questa non verrà affrontata assieme agli organi comunali competenti, la confusione rischierà di diventare la norma.

“Chiediamo quindi all’amministrazione – spiegano le associazioni – di dialogare con la categoria e trovare assieme una soluzione soddisfacente, che certamente non metta a rischio l’estetica della piazza, ma che risolva una volta per tutte la situazione posteggi. Se per un non addetto ai lavori può sembrare una polemica inutile, per chi invece paga il suolo pubblico a metro quadro e dall’ampiezza degli spazi può dipendere o meno la posa del banco, e quindi gli incassi di una giornata lavorativa, la disputa è tutt’altro che sterile. Rimaniamo quindi in attesa di un incontro con l’amministrazione per risolvere assieme questo problema” concludono Anva Confesercenti Modena e Fiva Confcommercio.