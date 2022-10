Oggi la casa di produzione Scarabeo Entertainment ha inaugurato in via Braida a Fiorano Modenese il suo Cineporto: 1500 mq a disposizione delle produzioni che vorranno realizzare progetti in Emilia-Romagna (e non solo).

Il Cineporto è un luogo operativo e divulgativo dedicato al cinema. Mette a disposizione diverse attività che possono essere collegate tra loro e che spaziano dalla produzione alla post produzione audiovisiva, dalla formazione alla promozione della cultura e del territorio.

All’inaugurazione di oggi, oltre alla founder di Scarabeo Enertainment Alessandra Stefani, anche il cantante Nek, il Presidente della Regione Stefano Bonaccini e il sindaco di Fiorano.