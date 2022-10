Nella suggestiva cornice dell’Aula Magna dell’Accademia Militare, alla presenza del Comandante dell’Accademia Militare, Generale di Divisione Davide Scalabrin, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento del Comandante del Reggimento Allievi, tra il Colonnello Pasquale Spanò ed il parigrado Elio Manes.

A premessa del passaggio ufficiale della Colonnella del Reggimento Allievi si è svolta anche la cerimonia di consegna dei gradi agli Allievi qualificati del 203° corso “Lealtà”, nell’ambito della quale il Comandante dell’Accademia Militare ha consegnato i gradi agli Allievi particolarmente distintisi nell’ultimo anno accademico, vestendo ufficialmente il nuovo Capo Scelto di Reggimento, l’Allievo Ufficiale Angelo Scaccia.

Nel suo intervento, il Generale di Divisione Davide Scalabrin, ha sottolineato come “l’odierna cerimonia acquisisce un’importanza straordinaria in quanto svolta a premessa del passaggio di consegne al comando del Reggimento Allievi che rappresenterà, sia per gli Allievi più meritevoli sia per tutti gli altri che da qui a un anno vestiranno i gradi da Ufficiale, la “cartina tornasole” dell’impegno ad assumersi, con altissimo senso del dovere, sempre maggiori responsabilità”.

Il Comandante dell’Accademia Militare, rivolgendosi al Colonnello Spanò subito dopo aver ceduto ufficialmente la guida del Reggimento Allievi, gli ha ricordato come “da Comandante il premio più prezioso viene dagli sguardi che, quotidianamente in questi due anni di comando, avrai saputo rapire ai tuoi Allievi e agli uomini e donne del Reggimento, estremamente convinti e determinati, uniti verso il raggiungimento degli obiettivi da te indicati, finalizzati sempre alla loro costante crescita professionale, quali futuri Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri”.

Infine, il Generale Scalabrin ha concluso il proprio intervento formulando al Colonnello Manes il bentornato nella Casa Madre e gli ha suggerito “da Comandante più anziano a Comandante più giovane ricorda sempre che ogni tuo ordine o azione dovrà essere guidato da valori quali il senso di responsabilità e il senso del dovere che dovranno rappresentare la base del patrimonio valoriale e professionale da trasmettere ai futuri Comandanti”.

Il Colonnello Pasquale Spanò, dopo oltre due anni di comando a Modena, è stato destinato a prestare servizio presso lo Stato Maggiore dell’Esercito; il Colonnello Elio Manes proviene dall’ 8° Reggimento Bersaglieri, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante di Reggimento.

(Fonte: Accademia Militare)