Arriva il secondo appuntamento di In un’ora al Bla – la rassegna sulla letteratura internazionale proposta dalla biblioteca fioranese – intitolato “Diversità e inclusione da Jane Austen a Bridgerton”. L’incontro è previsto mercoledì 12 ottobre al Bla, ore 18.30, e sarà condotto da Serena Baresi (Università di Bologna). La rassegna vede il sostegno di Fondazione di Modena e l’apporto organizzativo dell’associazione Lumen.

In che modo i romanzi di Jane Austen si misurano con le dinamiche della schiavitù e dell’abolizionismo, e in che relazione la scrittrice si pone con esse? Si parte da qui mercoledì 12 ottobre, dalla vivace discussione che la critica austeniana ha sviluppato attorno a queste tematiche, per scoprire qualcosa di più sui punti di vista, anche, di una delle autrici più celebri nel panorama mondiale. Dalla sua produzione narrativa al recente “costume drama” Bridgerton (Netflix 2020), la serie che ha aperto un dibattito molto partecipato sul ruolo della diversità nel romanzo dell’Ottocento e sulle modalità con cui questi temi vengono oggi declinati – in modo talvolta controverso e provocatorio – tramite la rappresentazione televisiva. Questo il cuore del secondo incontro proposto nell’ambito del programma che prosegue fino a mercoledì 23 novembre tra grandi classici ed autori di culto della letteratura, attraverso la voce appassionata degli esperti.

Serena Baiesi è professoressa associata di letteratura inglese presso l’Università di Bologna. Specialista di letteratura del periodo Romantico inglese, ha pubblicato volumi e articoli sulla poesia delle donne, il romanzo gotico, Jane Austen, Mary Shelley e Leigh Hunt. Inoltre si occupa di letteratura inglese del periodo coloniale, di prosa politica e di giornalismo inglese.

In un’ora al Bla prosegue mercoledì 26 ottobre con “Il romanzo contemporaneo racconta gli anni Settanta: terrorismo, femminicidio e questioni di genere” (Riccardo Gasperina Geroni, Università di Bologna). Tutti gli incontri in programma sono gratuiti, le attività proposte si svolgono nel rispetto delle normative anti Covid vigenti. Info: tel. 0536 833403 o mail biblioteca@fiorano.it