Il filosofo Luciano Floridi è stato insignito del titolo di “Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito” della Repubblica Italiana. È la più alta e prestigiosa onorificenza italiana, conferita a coloro che si sono particolarmente distinti nei campi della letteratura, delle arti, dell’economia, del servizio pubblico e delle attività sociali, filantropiche e umanitarie. L’onorificenza è stata conferita, per decreto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso di una cerimonia al Quirinale.

Floridi è uno dei filosofi contemporanei più influenti al mondo. Attualmente ha la cattedra di Professore Ordinario di Sociologia della Cultura e della Comunicazione presso l’Università di Bologna, dove dirige il Centre for Digital Ethics, e di OII Professor of Philosophy and Ethics of Information alla University of Oxford. Il premio riconosce il suo lavoro pionieristico nell’affrontare le nuove sfide concettuali e etiche poste dalla rivoluzione digitale e dallo sviluppo della società dell’informazione.

Reagendo alla notizia, Floridi ha affermato: “Sono onorato e orgoglioso di rappresentare la cultura italiana a livello internazionale e di aver ricevuto un titolo così prestigioso dal Presidente Mattarella, al quale sono profondamente grato per questo riconoscimento. Spero di esserne degno”. Ha poi aggiunto che il titolo è “molto significativo come riconoscimento del contributo che la filosofia può offrire per comprendere e risolvere i problemi più urgenti che l’umanità deve affrontare oggi”.