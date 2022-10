Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con foschie nelle valli. Nebbie nelle prime ore del giorno sulle zone di pianura settentrionali e lungo la costa, in dissolvimento durante la mattina e in nuova formazione durante la notte. Temperature pressochè stazionarie e superiori alla norma, soprattutto durante il giorno. Minime attorno a 12/13 gradi nelle pianure interne e a 14/15 gradi sulla costa. Massime comprese tra 22/23 gradi della fascia costiera e 25/26 gradi nelle pianure emiliane. Venti deboli di direzione variabile, deboli sud-orientali lungo la costa dal pomeriggio. Mare quasi calmo.

(Arpae)