Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.

Sul Ramo di allacciamento Nuova Bazzanese/Raccordo di Casalecchio e sulla Tangenziale di Bologna sono state annullate le chiusure, previste dalle 22:00 di questa sera, martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 ottobre, di seguito indicate:

-sul Ramo di allacciamento Nuova Bazzanese/Raccordo di Casalecchio, sarà regolarmente aperto lo svincolo di immissione dalla Nuova Bazzanese all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio;

-sulla Tangenziale di Bologna, resteranno regolarmente aperti gli svincoli 1 “Casalecchio” e 1 bis “Nuova Bazzanese”.