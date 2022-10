Tornano ad animarsi in Emilia-Romagna i palchi della musica dal vivo. Col “Suner Festival” tredici band si esibiranno, dal 19 al 23 ottobre, in 18 concerti nei live club Arci dell’Emilia-Romagna un circuito di spazi eterogenei, un vivaio per artisti e artiste dove la musica è scambio, relazione e sperimentazione.

Si tratta di una rassegna diffusa di musica dal vivo dove i protagonisti sono i live club e gli artisti: il progetto è di Arci Emilia-Romagna e dei suoi locali sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge 2 sulla musica.

Gli eventi ospitati nei Circoli sono riservati ai soci Arci. La maggior parte dei concerti sono a ingresso gratuito, mentre per altri è previsto l’acquisto del biglietto.

Sono 18 i Live Club Arci coinvolti: Magazzino Parallelo (Cesena); Vibra Club (Modena); Mama’s Club (Ravenna); Circolo Arci Bolognesi (Ferrara); Mercato Sonato (Bologna); Circolo Arci Post-Colombofili (Parma); Mattatoyo (Carpi); Dude (Soliera); Fuori Orario (Taneto di Gattatico, Reggio Emilia), Sghetto Club (Bologna); Arci Belleri (Piacenza); Kessel (Reggio Emilia); Officina Meca (Ferrara); Le Cantine di Villa Nellcote (Cesena); L’amore mio non muore (Forlì); Pulp (Parma); Officina Meca (Ferrara); Messicano (Misano Adriatico, Rimini).

Tutte le info sugli eventi al link: https://www.facebook.com/Suner.Official/events .