L’apertura al pubblico è avvenuta a inizio settembre, nell’ambito della Settimana dello sport e del benessere, ma l’inaugurazione vera e propria del nuovo Skate Park al Parco Europa di Vignola è programmata per domenica 23 ottobre, alla presenza delle autorità cittadine. Com’è noto lo Skate Park fu uno dei progetti più votati dai cittadini nell’ambito della prima edizione del Bilancio partecipativo 2021, sia tra i progetti per la comunità sia tra i progetti pensati dagli studenti del Paradisi. Il Comune aveva messo a disposizione 30mila euro, a cui si sono aggiunti i 10mila euro del progetto per le scuole.

Il programma delle iniziative di domenica 23 ottobre, messo a punto in collaborazione con le associazioni del territorio, prende avvio, alle ore 14.00, con corsi di skate gratuiti per bambini e ragazzi in collaborazione con la Skate School di Cesena. Alle ore 18.00 il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine e dei gruppi di giovani che hanno proposto il progetto “Urban Plaza”. Poi accesso libero allo skate, stand gastronomico tigelle e birrette a cura dei Ciappinari, musica live e djset, gimkana per bambini, demo di street art e freewall e Laboratorio di giocoleria a cura di ProgettoZone.