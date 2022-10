E’ terminata la posa di panchine e tavoli nuovi ed ecosostenibili nei parchi pubblici di Castel Maggiore. La struttura delle panchine è in fusione di alluminio e le assi di panchine e tavoli sono in un materiale particolare: si tratta di Resysta by Mmcité, un materiale estremamente durevole, resistente al sole, alla pioggia, al gelo e persino all’acqua salata.

Consiste del 60% di lolla di riso, 22% di sale comune e 18% di olio minerale e mantiene l’aspetto visivo del legno, non si scheggia, non si spezza o non si gonfia. Rispetto al legno, richiede una manutenzione minima ed è altamente resistente a parassiti, muffe e crepe. A differenza di altri materiali compositi, ha un bell’aspetto e una superficie liscia. Per quanto riguarda la possibilità di riciclare il materiale, Resysta soddisfa già la maggior parte dei futuri requisiti di materiali sostenibili dal punto di vista ambientale. Le 15 panchine e i 4 tavoli acquistati sono stati installati nei parchi 8 Marzo, Montezemolo, Erriu e Stasi, El Alamein (Torre Verde), Nassirya (Sabbiuno), nel parco impianti sportivi di Via Allende e nell’area cani di via Byron a Trebbo, in via Matteotti.